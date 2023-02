Moslims demonstreren in Den Haag tegen verscheuren koran

Honderden moslims hebben zondag gedemonstreerd in Den Haag tegen moslimhaat. De demonstranten verzamelden zich op de Koekamp bij Den Haag Centraal na een tocht vanuit de Schilderswijk.

Het protest was georganiseerd door Federatie Islamitische Organisaties (FIO) en het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Haaglanden (SIORH). Aanleiding is het verscheuren van de koran twee weken geleden bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer door Edwin Wagensveld, voorman van de anti-islambeweging Pegida. De demonstranten beklaagden zich dat Wagensveld zijn gang kon gaan.

Tijdens de manifestatie waren er meerdere sprekers vanuit de Surinaamse, Turkse en Marokkaanse gemeenschap. Veel demonstranten namen ook een koran mee en hielden die in de lucht.

De koran is het heiligste boek voor moslims. Het verscheuren of verbranden daarvan wordt gezien als onnodige provocatie. De aanwezige demonstranten zijn het dan ook niet eens met het beeld dat geschetst wordt van de koran als haatdragend boek. Voorzitter Abdelsadek Maas van SIORH zei in zijn toespraak dat de koran juist oproept tot “rechtvaardigheid” en moslims opdraagt om “het slechte met het goede te beantwoorden.”

“Wij, als moslims, kunnen dan ook niet accepteren dat wat ons dierbaar en heilig is, op een provocerende en haatzaaiende wijze wordt aangevallen of bespot”, aldus Maas. Hij vindt dat de koran net zoals de bijbel en de thora gerespecteerd moet worden.

De demonstranten willen dat regels worden gehandhaafd en desnoods aangepast om te kunnen optreden tegen acties die beledigend zijn voor de islam.