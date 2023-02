FNV dreigt opnieuw met stakingen in zorg- en leerlingenvervoer

Vakbond FNV dreigt met een nieuwe tweedaagse staking in het zorg- en leerlingenvervoer. Als werkgevers niet voor 17 februari tegemoetkomen aan de eisen die de vakbond voor de nieuwe cao stelt, staken chauffeurs in het vervoer voor kwetsbare mensen die vrijdag en zaterdag.

Eerder sloten de werkgevers in de sector wel een akkoord met vakbond CNV. FNV noemt dat “een zeer matige cao. Onze leden pikken dat niet en gaan door met acties tot er een fatsoenlijke cao ligt.” De cao die met CNV werd gesloten wordt naar verwachting binnenkort algemeen bindend, aldus bestuurder Meindert Gorter van FNV Zorgvervoer en Taxi. Maar FNV gaat toch door met actievoeren. Dat is de consequentie van het “buitenspel zetten” van de vakbond, zegt Gorter.

Staken doen de chauffeurs evengoed niet graag, aldus FNV. “Deze chauffeurs rijden mensen van a naar b, die afhankelijk zijn van dat vervoer. Dus als er gestaakt wordt, kunnen die mensen geen kant op. Dat beseffen de chauffeurs heel goed. Dat ze er toch toe bereid zijn, zegt heel veel.” Van het leerlingenvervoer maken kinderen gebruik met bijvoorbeeld autisme of ADHD, die op het speciaal onderwijs zitten. Zorgvervoer is er voor allerlei mensen die niet de mogelijkheid hebben zichzelf anderszins te verplaatsen, zoals ouderen, of zieke mensen die voor een afspraak naar het ziekenhuis moeten.

Een van de stakingsdagen valt op een zaterdag, volgens de vakbond om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de passagiers.

De vorige cao liep eind vorig jaar af. Chauffeurs staakten vorig jaar ook al meerdere keren. FNV eist onder meer een 100 procent doorbetaling van het loon bij ziekte. De staking later deze maand gaat volgens Gorter alleen niet door als werkgeversorganisatie KNV Zorgvervoer en Taxi laat blijken dat er ruimte is om over de eisen te praten. In de sector werken zo’n 22.000 mensen.

Een woordvoerder van KNV laat weten dat zijn organisatie de nieuwe staking “vrij zinloos” vindt. “We vinden het fijn als FNV voor een volgende cao weer aan tafel komt.” Volgens de werkgeversclub verschilde het tijdens vorige stakingen sterk per regio hoeveel hinder passagiers ondervonden van de werkonderbrekingen. De organisatie vindt het wel erg vervelend voor de mensen die het toch treft. Zo hebben leerlingen die gebruikmaken van het vervoer ook al te kampen met de gevolgen van personeelstekorten in de sector. “Maar gemiddeld valt de impact van zo’n staking erg mee.”