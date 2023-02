Koningspaar spreekt steun uit voor slachtoffers aardbevingen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben via een bericht op sociale media laten weten zwaar geraakt te zijn door het “extreme natuurgeweld” in Turkije en Syrië. “Wij leven intens mee met alle getroffenen”, staat ook in de verklaring die volgt op de aardbevingen.

“De slachtoffers en hun families zijn in onze gedachten, evenals de reddingswerkers die het uiterste doen om mensen in veiligheid te brengen”, aldus het koningspaar. “Zij verdienen alle steun.”

Het zuidoosten van Turkije is maandag getroffen door inmiddels twee zware aardbevingen, die in dat land zeker meer dan duizend mensen het leven hebben gekost. Ook in buurland Syrië is sprake van honderden doden. Ook zijn tientallen gebouwen verwoest.