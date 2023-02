Rode Kruis opent Giro 7244 voor slachtoffers Turkije en Syrië

Het Rode Kruis begint een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Daartoe is Giro 7244 geopend, meldt de hulporganisatie.

Het Rode Kruis helpt mensen onder het puin vandaan te halen en zorgt voor eerste hulp, het bemensen van ambulances en het vervoeren van mensen naar het ziekenhuis. Ook vangt de organisatie mensen op die hun huis zijn kwijtgeraakt met dekens, tenten, catering en mobiele keukens.

Door de zware aardbevingen zijn honderden doden en gewonden gevallen in het zuidoosten van Turkije en over de grens met Syrië. Veel mensen zijn nog vermist.

De aardbevingen hebben zeker tien provincies getroffen in Turkije en in Syrië stortten gebouwen in in onder meer Hama, Aleppo, Latakia en Tartous, meldt het Rode Kruis. Aangezien het momenteel erg koud is in de regio, er op veel plekken sneeuw ligt en er zware stormen zijn, is het lastig om hulpteams en goederen op locatie te krijgen.