Friese partij FNP vraagt Europese hulp voor bestrijding wolf

De Fryske Nasjonale Partij (FNP) wil dat de Europese regels voor de bescherming van de wolf heel snel worden veranderd. Het moet mogelijk zijn om de groeiende Nederlandse wolvenpopulatie te reguleren en probleemwolven moeten sneller afgeschoten kunnen worden. Dat schrijft FNP maandag in een brief aan Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. FNP reageert met de brief op een verzoek van de milieuministers van twaalf Europese lidstaten, die de Europese Commissie vorige week juist vroegen om de zwaar beschermde status van de wolf te handhaven.

Volgens FNP, die deel uitmaakt van het Friese college van Gedeputeerde Staten, heeft Friesland meer last van wolvenaanvallen dan andere provincies waar de wolf voorkomt. Dat komt, zegt de partij, omdat er in de provincie geen herten en wilde zwijnen rondlopen. Bovendien heeft Friesland geen echte grote aaneengesloten natuurgebieden waarin wolven zich kunnen verschuilen. Er zit een wolvenpaar met welpen op de grens van Friesland en Drenthe in het Drents-Friese Wold. Volgens FNP zijn sindsdien “honderden dieren” gedood.

De partij wijst er op dat schapen en koeien in de provincie niet alleen voor inkomen van boeren zorgen, maar ook van groot belang zijn voor het Friese landschap. Grazen is belangrijk om het weidelandschap open te houden. Schapen zijn essentieel voor het begrazen van de dijken, die daardoor stevig blijven, aldus FNP. Dat de wolf op dit moment niet verstoord, verjaagd of afgeschoten mag worden zorgt voor “heel veel spanning” onder de bevolking. “Wij als politici voelen ons echter machteloos”, stelt FNP. De partij wil dat Von der Leyen het verzoek van de milieuministers naast zich neerlegt.