Aardbeving Turkije ook gemeten in Zuid-Limburg

De aardbeving die maandagochtend in Turkije plaatsvond, is ook gemeten door het Nederlandse meetstation in de Heimansgroeve in Zuid-Limburg, bij Vijlen. Volgens het KNMI is het normaal dat zware bevingen aan de andere kant van Europa ook in Nederland worden gemeten.

“Een zware beving wordt al snel in andere delen van de wereld gemeten”, zegt een woordvoerder van het KNMI. Ook meetstations in Groenland namen de beving in Turkije waar. “Door te zien waar een beving gemeten is, kan worden bepaald hoe zwaar de schok was.”

Maandagochtend werd eerst een beving met een kracht van 7.8 gemeten, later op de ochtend was er nog een schok van 7.6 of 7.5. In Turkije en Syriƫ zijn honderden doden gevallen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan meldde al meer dan negenhonderd doden.