Islamic Relief Nederland haalt 30.000 euro op voor Turkije

Islamic Relief Nederland heeft maandag in de eerste uren zo’n 30.000 euro opgehaald voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije. De hulporganisatie is de inzamelingsactie SOS Turkije begonnen om geld op te halen voor onder meer voedselpakketten en de wederopbouw van het getroffen gebied. Vanwege drukte raakte de website in de ochtend overbelast waardoor er tijdelijk niet gedoneerd kon worden, zegt directeur M’hamed Abalhaj.

“Mensen hebben massaal gereageerd”, vertelt Abalhaj. “Het raakt ons allemaal, ook omdat het zo dichtbij is. Het is heel fijn dat zovelen zich betrokken voelen.”

Volgens de directeur is het succes van de inzamelingsactie ook te danken aan bekende Nederlanders, zoals Nasrdin Dchar en Najib Amhali, die de actie hebben gedeeld op hun sociale media.

Islamic Relief Nederland is onderdeel van de internationale Islamic Relief Worldwide (IRW), een van de grootste islamitische hulporganisaties ter wereld. De hulporganisatie wil wereldwijd zo’n 20 miljoen Britse pond ophalen voor slachtoffers van de aardbeving. Dat is omgerekend ruim 22 miljoen euro.