Nederland en Marokko gaan criminelen vaker aan elkaar uitleveren

De gronden waarop criminelen aan Nederland of Marokko kunnen worden uitgeleverd, worden verruimd, schrijft minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer. Doel is de gezamenlijke strijd tegen de georganiseerde misdaad te intensiveren. De bilaterale onderhandelingen tussen beide landen over een nieuw uitleveringsverdrag starten binnenkort.

Het gaat om de aanpak van gewelddadige criminele netwerken die via internationale constructies hun criminele vermogen willen witwassen.

“We zien criminele netwerken met internationale drugshandel grof geld verdienen, waarmee ze door ondergronds bankieren en witwasconstructies proberen ons legale economie te infiltreren en corrumperen”, zegt Yeşilgöz. “Ondertussen hebben we te maken met drugsgerelateerd geweld in onze straten en worden onze jongeren geronseld in de criminaliteit.”

De minister denkt samen met Marokko de “misdadige machtsstructuren met hun criminele spelers” beter onderuit te kunnen halen en op te rollen.