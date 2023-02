Nieuwe aanhouding voor betrokkenheid bij dood man uit Enschede

De politie heeft vrijdag een derde verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Jihad Jafo uit Enschede. Het gaat om een 53-jarige man uit de gemeente Twenterand (Overijssel), meldt de politie.

Vorige week woensdag arresteerde de politie in de zaak een 57-jarige man uit het Duitse Gronau. Beiden zijn inmiddels vrijgelaten, maar nog wel verdachten. Daarnaast werd op 23 januari een 46-jarige man aangehouden in deze zaak. Hij komt ook uit Twenterand en zit nog vast.

Het lichaam van de 32-jarige Jafo uit Enschede werd in mei vorig jaar in het Kanaal Almelo-De Haandrik bij Bruchterveld gevonden. De man was toen al sinds december 2021 zoek. Het slachtoffer zou mogelijk bezig zijn geweest met het organiseren van drugstransporten.

De hoofdofficier van justitie heeft in de zaak een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.