Nederlandse organisatie voor Turkse bedrijven roept op tot hulp

De Stichting Kamer van Koophandel Nederland-Turkije roept op tot hulp voor zowel Nederlandse als Turkse ondernemers die actief zijn in de door aardbevingen getroffen gebieden in Turkije en Syrië. Dat zegt voorzitter Ethem Emre. Volgens hem zit in het gebied industrie, maar zijn er ook textielbedrijven en wordt er landbouw bedreven.

Emre roept alle Nederlandse belangenorganisaties, ondernemers en het bedrijfsleven op om “Turkse ondernemers en de economie in de regio te steunen”. “Als mensen niet kunnen werken, heeft dat weer gevolgen”, zegt hij. Ook zijn volgens hem lokale ondernemers daar vaak niet voor schade verzekerd.

Emre zegt veel telefoontjes te krijgen van ongeruste ondernemers “die ons bellen over wat gaande is”. “Mensen maken zich zorgen, sommigen zijn er ook op bezoek bij familie”, vertelt hij. “We verwijzen naar het telefoonnummer dat de Turkse overheid beschikbaar gesteld heeft.” De stichting zegt ook contact te hebben met Turkse overheidsinstanties. “Zij houden ons op de hoogte van kernzaken.”

Ook overweegt de stichting om ondernemers uit Nederland die in het gebied zijn te traceren. “We hebben al een aantal opgebeld, maar het is nu nog te hectisch om mensen goed te helpen.” Emre zegt contact te hebben met drie ondernemers die vanuit Nederland in het gebied bedrijven runnen.

De stichting zet zich sinds 2013 in voor Nederlandse ondernemers die in Turkije een bedrijf willen opzetten en andersom, Turkse ondernemers die in Nederland voet aan de grond willen krijgen. Volgens de stichting zijn zo’n 3500 Nederlandse bedrijven actief in Turkije, zo’n 1500 Turkse bedrijven zijn actief in Nederland. De relatie tussen Nederland en het Ottomaanse rijk gaat tot ver terug, aldus Emre, die mede daarom het kabinet maant tot actie vanwege de bevingen.

Volgens Emre zijn in de provincies nabij het getroffen gebied boerenbedrijven en industrieën en wordt er textiel geproduceerd. Adana, ten westen van de getroffen zuidoostelijke stad en gelijknamige provincie Gaziantep, staat bekend om de industrie, vertelt Emre. “In Adana komt ook een oliepijpleiding vanuit Irak uit op de Middellandse Zee”, zegt hij. In Kahramanmaraş, ten noorden van Gaziantep, is veel landbouw. Uit Gaziantep komen behalve veel tapijten ook pistachenoten. “We weten niet wat de schade op de velden is, maar het oogstseizoen is al voorbij dus de schade valt misschien mee”, aldus Emre.

De voorzitter wijst ook op de situatie in Syrië en dat ondernemers daar ook hulp nodig hebben.