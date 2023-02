Tijdelijke commissie corona-enquête ondanks frustraties verder

De commissie die de parlementaire enquête over het coronabeleid aan het voorbereiden is, gaat verder met haar werkzaamheden. In de Kamercommissie was onenigheid ontstaan over de opstelling van Pepijn van Houwelingen (Forum voor Democratie) en Wybren van Haga (Groep Van Haga), die ook deel uitmaken van de commissie.

Na een urenlang besloten overleg maakte waarnemend voorzitter Mariëlle Paul (VVD) bekend dat de commissie doorgaat met de voorbereidingen. “Ik kan u zeggen dat we vandaag heel goed overleg hebben gehad, en dat we keihard hebben gewerkt aan het onderzoeksvoorstel. Dus we hebben weer meters gemaakt en ik ben daar echt heel blij mee.”

Vrijdag schreef NRC dat verschillende leden moeite hebben met de opstelling van Van Houwelingen en Van Haga door uitlatingen die zij over corona doen, in de Tweede Kamer en tijdens werkbezoeken van de commissie. Bronnen zeggen dat er zorgen leefden dat daardoor de indruk kan ontstaan dat leden vooringenomen zijn. Paul zegt dat er maandag afspraken zijn gemaakt over de opstelling van de commissieleden in het politieke en publieke debat, maar op de inhoud van de afspraken wilde ze niet ingaan.

Volgens Paul zijn alle leden lid gebleven van de commissie en hebben ze “constructieve gesprekken” gevoerd. Daarbij is ook gesproken over het feit dat er gelekt is. “We hebben daarbij stilgestaan en afgesproken dat, voor zover dat gebeurd zou zijn, dat dat niet meer gebeurt.” Volgens Paul is “niet aan de orde geweest” dat een of meer leden zouden moeten opstappen.

De commissie telt negen leden. Naast Paul, Van Houwelingen en Van Haga zijn dat parlementariërs van PVV, CDA, JA21 en de zelfstandige Kamerleden Pieter Omtzigt en Liane den Haan. Aanvankelijk was ook PvdA’er Khadija Arib lid en voorzitter van de commissie, maar zij verliet de Tweede Kamer nadat bekend was geworden dat er een onderzoek werd ingesteld naar haar optreden als Tweede Kamervoorzitter.