Coldeweijer in hoger beroep tegen uitspraak in zaak Rachel Hazes

Yvonne Coldeweijer gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak die Rachel Hazes tegen haar heeft aangespannen. Dit maakt ze maandag bekend in een video op haar YouTube-account, waarbij ze opmerkt dat het puur om het gebruik van de woorden “gecremeerde kroket” gaat.

“Voor de duidelijkheid: dit heeft helemaal niks met Rachel Hazes te maken”, zegt ze in de video. “Dit heeft te maken met de vrijheid van meningsuiting. En dus ga ik het deel waarbij het gaat over Rachel niet meenemen in het hoger beroep. Puur en alleen de uitspraak dat ik die twee ontzettend gezellige woorden niet meer mag zeggen. Want jongens, laten we niet overdrijven.”

Hazes won eerder de rechtszaak die ze aanspande tegen Coldeweijer. Hierop moest de roddelvlogger een kwetsend filmpje over Hazes’ privĂ©leven weghalen, anders zou ze een boete krijgen. Ook moest ze excuses maken op Instagram en mag ze Hazes niet meer beledigen. Coldeweijer noemde haar onder meer narcistisch, knettergek en toxisch.