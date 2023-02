Geen hoger beroep in zaak advocatenneef Taghi

Er komt geen hoger beroep in de strafzaak tegen de 39-jarige Youssef T., voormalig advocaat en neef van verondersteld crimineel kopstuk Ridouan Taghi. Zowel het Openbaar Ministerie als T.’s advocaat André Seebregts legt zich neer bij de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam, die T. vorige maand veroordeelde tot 5,5 jaar cel.

Er was zeven jaar cel geëist. Volgens de rechtbank is bewezen dat T. “een sleutelrol” gespeeld heeft in Taghi’s misdaadorganisatie. Hij heeft daar een “essentiële bijdrage” aan geleverd en was “een onmisbare schakel”, aldus de rechtbank, terwijl hij “op zeer geraffineerde wijze” misbruik maakte van zijn vertrouwelijke positie als advocaat.

Ridouan Taghi is hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo en zit in voorarrest in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Zijn neef Youssef werd in maart 2021 een van zijn advocaten en bezocht hem daar vele malen. Na verloop van tijd ontdekte justitie dat de contacten tussen beide mannen niet gingen over juridische zaken maar dat er criminele kwesties werden besproken. T. gaf berichten door van vermoedelijke handlangers van Taghi en bracht diens berichten naar buiten.

Na onderzoek, waarbij het tweetal heimelijk werd gefilmd en afgeluisterd, werd T. op 8 oktober 2021 aangehouden, tijdens een bezoek aan Taghi in de EBI. Sindsdien zit hij vast.

T., die inmiddels geen advocaat meer is, heeft verklaard dat hij onder druk is gezet en daarom heeft meegewerkt met zijn neef. Tegen Taghi is een levenslange gevangenisstraf geëist. In het Marengo-proces wordt waarschijnlijk in oktober van dit jaar uitspraak gedaan.