Erasmus Universiteit roept klimaatnoodtoestand uit en vergroent

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) ziet klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit voortaan als een “noodtoestand”. De universiteit wil het niet alleen laten bij het erkennen van de ernst van de problemen, maar belooft ook de eigen duurzaamheidsambities aan te scherpen. Volgens het bestuur van de EUR is “dringend en gecoördineerd actie nodig om de gevolgen van klimaatverandering en de verwoesting van ecosystemen tegen te gaan”.

“Wat we in de komende tien jaar doen, heeft impact op vele generaties na ons”, aldus de universiteit in een verklaring. “Daarom roepen wij met deze verklaring onze gehele organisatie op om in ons onderzoek, onderwijs en de bedrijfsvoering de duurzaamheidstransitie te verbreden en versnellen.”

Uiteindelijk wil de universiteit “per saldo een positieve impact hebben op klimaat en ecosystemen”. Nog dit jaar gaat de EUR in kaart brengen welke maatregelen daar nog voor nodig zijn.

“Met deze aangescherpte ambitie komt de garantie dat alle studenten tijdens hun studieloopbaan aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in aanraking komen met duurzaamheidsonderwijs, inclusief de klimaat- en ecologische noodtoestand”, zo vervolgt het bestuur in de maandagavond verschenen verklaring. Verder komt er een projectgroep die in kaart gaat brengen welke banden de universiteit heeft met organisaties “die een grote impact hebben op klimaat en ecosystemen”.

Verder wil de universiteit dat de eigen diensten en faculteiten alleen nog vegetarische catering bestellen. Om studenten en medewerkers daar ook toe te verleiden, komen er drie maanden lang kortingen op vegetarisch eten. “De universiteit erkent dat plantaardig voedsel een effectieve manier is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen”, klinkt het.

De campus van de universiteit in Rotterdam was eind vorig jaar nog het toneel van een bezetting door klimaatactivisten. Zij eisten onder meer dat de universiteit alle banden met Shell en andere bedrijven die bijdragen aan het gebruik van fossiele brandstoffen zou beëindigen.

De EUR heeft het duurzaamheidsbeleid al eerder aangescherpt. Zo moeten medewerkers sinds een jaar werkgerelateerde trips tot 700 kilometer met de trein afleggen.