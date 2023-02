Nederlands reddingsteam vertrokken naar Turkije

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR is rond 19.20 uur vanaf Eindhoven Airport met een vliegtuig van Corendon vertrokken naar het Turkse Adana. De 65 mensen en acht reddingshonden gaan helpen in het land dat is getroffen door zware aardbevingen. Die hebben in Turkije en buurland Syrië meer dan 2600 mensen het leven gekost.

Ook vertrekt maandagavond nog een vrachtvliegtuig vanuit Eindhoven naar Turkije, met 15 ton materieel. Het gaat onder meer om gereedschap om door gewapend beton te boren, microfoons om mensen te zoeken onder puinbergen en materiaal om van grote hoogte te kunnen afdalen. Ook neemt het team een eigen tentenkamp, eten, drinkwater en toiletten mee.

USAR gaat waarschijnlijk helpen in de Turkse provincie Kahramanmaraş, maar dat is pas zeker als het team is geland in Adana. Of de reddingswerkers in de nacht van maandag op dinsdag al aan de slag kunnen, hangt ook af van de omstandigheden ter plaatse. “Het moet wel veilig kunnen”, aldus een woordvoerder.

In het team zitten mensen van politie, brandweer, ambulancediensten en defensie. USAR wordt zowel in binnen- als buitenland ingezet bij rampen of ongevallen waarbij mensen ingesloten of bedolven zijn. Rond de 150 mannen en vrouwen zijn hiervoor getraind en voorzien van de juiste inentingen. Binnen twee uur moet een team paraat kunnen staan. Nederland is een van de weinige landen ter wereld dat een dergelijk team kan inzetten bij grote rampen.

De nachtelijke aardbeving in de buurt van de stad Gaziantep had een kracht van 7.8, waarna nog 120 naschokken volgden, waaronder een van 7.5. De verwachting is dat het dodental de komende uren nog verder zal oplopen. Het slechte weer in het rampgebied bemoeilijkt het werk van de reddingswerkers.