Meer gemeenten doneren voor hulp aan slachtoffers aardbevingen

Deventer stort 100.000 euro op Giro555 voor noodhulp aan de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Dat laat burgemeester Ron König woensdag op Twitter weten. “De beelden uit Turkije en Syrië raken ons allemaal”, schrijft hij.

In Deventer wonen veel Turken en Syriërs die familie hebben in de getroffen gebieden. König was dinsdag al op bezoek bij de Centrum Moskee in zijn gemeente en bij de Syrische asielzoekers die in de crisisnoodopvang op een schip aan het Pothoofd verblijven. Op het consulaat-generaal van Turkije in Deventer is woensdagmorgen een condoleanceregister geopend.

Terneuzen maakt ruim 55.000 euro over op Giro555. Dat komt neer op 1 euro per inwoner van de Zeeuwse gemeente. Zeist heeft eveneens een ‘steunbedrag’ van 1 euro per inwoner voor de hulpverlening in Turkije en Syrië gedoneerd, aldus de gemeente woensdag. Dinsdag meldden Amsterdam, Rotterdam en de gemeenten Almelo (Overijssel) en Maassluis en Schiedam (Zuid-Holland) al dit te doen.

Enschede doneert ook een euro per inwoner, maar stelt dat bedrag ter beschikking van concrete hulpacties. Met het geld kunnen onder meer vierhonderd zogenoemde sheltersuits worden aangeschaft. De Turkse en Syrische gemeenschappen hebben volgens de gemeente gevraagd om deze wind- en waterdichte jassen, die ook als slaapzak kunnen dienen, omdat het erg koud is in het aardbevingsgebied. De internationale Sheltersuit Foundation is in Enschede gevestigd.

De donatie van Amsterdam en Rotterdam komt in totaal neer op een bedrag van ruim 1,5 miljoen euro.