Rode Kruis heeft liever geld dan spullen

Het Rode Kruis roept mensen die de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syriƫ willen helpen, om geld te doneren in plaats van spullen. Zo kunnen hulpverleners kopen waar op dat moment het meeste behoefte aan is.

Op diverse plekken in het land zijn inzamelingsacties gestart na de zware bevingen van maandag. Mensen brengen onder meer dekens en kleding, zodat die naar het rampgebied gestuurd kunnen worden. “Het is uiteraard ontzettend mooi en hartverwarmend om te zien dat er zoveel mensen betrokken zijn bij de slachtoffers van deze verschrikkelijke ramp”, zegt een woordvoerder van het Rode Kruis daarover. Maar het kan juist averechts werken. “Als je iets wilt geven dan is het vooral slim om geld te doneren. Vraag en aanbod stemmen we zo goed op elkaar af.”

Met het geld kunnen hulpverleners ter plaatse goederen zoals dekens, tenten en zeil kopen. “Alle dingen die nu het hardste nodig zijn”, aldus de woordvoerder.

De verschillende lokale inzamelingsacties halen behalve spullen ook veel geld op. Het Rode Kruis adviseert echter om direct aan Giro555 te doneren, omdat deze hulporganisaties een netwerk en mensen in het getroffen gebied hebben en weten waar welke goederen nodig zijn.

De samenwerkende hulporganisaties hebben dinsdag het gironummer Giro555 opengesteld om geld op te halen voor de slachtoffers van de aardbevingen. Woensdag 15 februari is er een nationale actiedag.