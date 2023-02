Dagelijks 25 tot 35 vluchtelingen uit Oekraïne op Amsterdam CS

Gemiddeld melden zich dagelijks nog altijd zo’n 25 tot 35 vluchtelingen uit Oekraïne bij het aanmeldpunt op station Amsterdam Centraal. Volgens een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink zijn sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne 24.000 vluchtelingen via de hoofdstad gereisd.

Bij het aanmeldpunt op het Stationsplein kunnen vluchtelingen zich tussen 08.00 uur en 23.00 uur melden. Niet iedereen krijgt onderdak in Amsterdam. De mensen die zich op het station registreren worden ook naar andere plekken in het land doorverwezen.

De meeste vluchtelingen uit Oekraïne, bijna 8000 in totaal, kwamen vorig jaar maart naar Amsterdam. Daarna daalde het aantal iedere maand, maar een jaar nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen komen er nog altijd Oekraïners naar ons land. In januari waren dat er nog bijna achthonderd.