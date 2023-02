Patiëntenclub kinderkanker bezorgd over plan kinderhartchirurgie

De Vereniging Kinderkanker Nederland is “ernstig bezorgd” over het plan van zorgminister Ernst Kuipers om de operaties voor kinderen met een aangeboren hartafwijking in het UMC Utrecht te stoppen. In Utrecht is de zorg in het Prinses Máxima Centrum voor kinderen met kanker namelijk sterk verbonden met die voor kinderen met hartproblemen.

De Tweede Kamer debatteert deze week over het plan van Kuipers. De minister wil het aantal kinderhartcentra in Nederland terugbrengen van vier naar twee. Het idee is dat de overgebleven centra dan meer behandelingen uitvoeren en die routine zou de kwaliteit van de zorg ten goede komen.

“De nabijheid van specialistische operatiekamers, ic’s, kinderhartchirurgen en cardio-anesthesisten gespecialiseerd in kinderhartoperaties, is voor kinderen met kanker van levensbelang”, legt de patiëntenvereniging uit. Als voorbeeld noemt de organisatie kinderen met het syndroom van Down. Zij hebben een verhoogde kans op leukemie, bloedkanker. Omdat zij ook vaker een aangeboren hartafwijking hebben, is de aanwezigheid van een specialist op dat gebied “essentieel”.

Ook in andere situaties is de Utrechtse samenwerking van belang. Zo hebben kinderen met kanker bijvoorbeeld sneller last van schimmelinfecties in de longen. Dit vereist soms een acute operatie, waar specialisten op het gebied van het hart bij aanwezig moeten zijn.

Het UMC Utrecht wees eerder al op de samenwerking met het Prinses Máxima Centrum. “Als dit kinderhartteam uit Utrecht zou verdwijnen, moeten deze ernstig zieke kinderen voor zeer gespecialiseerde en ingrijpende onderdelen van hun behandeling reizen naar een andere locatie in het land. Hierdoor wordt de succesvolle nationale concentratie van de zorg voor kinderen met kanker voor een belangrijk deel tenietgedaan.”

Dinsdagmiddag hebben bezorgde ouders een petitie over de kwestie overhandigd aan de Tweede Kamer. Met de petitie noemen ouders het plan om operaties aan kinderharten te stoppen in Utrecht “onbegrijpelijk”. Ook het centrum voor kinderen met een aangeboren hartafwijking (CAHAL) van het Leids UMC en het Amsterdam UMC moet in de plannen van Kuipers met operaties voor kinderen stoppen. Het CAHAL liet dinsdag weten naar de rechter te stappen als de minister het plan doorzet.