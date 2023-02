Kip en kuiken moeten meer ruimte krijgen, adviseert EU-autoriteit

Vleeskuikens en legkippen in Europa moeten meer ruimte krijgen en minder dicht op elkaar staan. Ze hebben betere verlichting nodig, terwijl stoffige en lawaaierige ruimtes evenmin goed zijn voor hun welzijn, schrijft de Europese Voedselautoriteit (EFSA) in een wetenschappelijk advies over kippenwelzijn.

Het EU-agentschap beveelt ook aan de groeisnelheid van vleeskuikens tot maximaal 50 gram per dag te beperken omdat een hoog groeitempo tot skelet- en spieraandoeningen en een hogere sterfte kan leiden.

Het rapport is uitgebracht op verzoek van de Europese Commissie. Die komt naar verwachting later dit jaar met voorstellen voor herziene wetgeving over dierenwelzijn, ook over andere dieren dan kippen.

Wakker Dier is blij met de aanbevelingen, vooral met die over de extreem snelgroeiende kip, ook wel bekend als de plofkip. “Laten we snel een einde maken aan dit extreme leed”, zegt een woordvoerder.