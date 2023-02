FNV: 80 procent ritten uitgevallen door stakingen streekvervoer

Zeker 80 procent van alle ritten in het streekvervoer zijn op woensdag uitgevallen tijdens de landelijke staking, vertelt FNV-woordvoerder Marijn van der Gaag. Met de staking hoopt het personeel uit die sector een betere cao af te dwingen.

“Die uitval is op twee manieren te meten”, legt Van der Gaag uit. “Dagelijks werken er rond de 5000 mensen in het streekvervoer. Alleen al van FNV hebben 3000 leden uit het streekvervoer meegedaan met de staking. Van CNV zullen dat er ook zeker 1000 zijn. Dan zit je aan 80 procent uitval.”

Ook heeft FNV contact met alle vestigingen van streekvervoer door heel Nederland. Daar komt volgens Van der Gaag hetzelfde beeld uit naar voren: “We krijgen van leden berichten binnen over hoeveel ritten er vandaag op de planning stonden en hoeveel er daadwerkelijk worden gereden. Ook daar zien we 80 procent uitval. De cijfers van lagere uitval die de werkgevers presenteren, kloppen gewoon niet.” Volgens de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) werd op de meeste plekken in Nederland zo’n 50 tot 70 procent van alle ritten gereden en in Brabant en Limburg tussen de 15 en de 30 procent.

Stakend personeel wil een nieuwe cao waarin is vastgelegd dat het loon meestijgt met de inflatie. Ook moeten maatregelen worden getroffen om de hoge werkdruk te verlagen van buschauffeurs die rijden voor onder meer Arriva, Qbuzz en Keolis. FNV eist een loonsverhoging van 16,9 procent voor een cao voor een jaar, het CNV eist 14 procent verspreid over achttien maanden. Vrijdag volgt een tweede landelijke stakingsdag.