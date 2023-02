Aantal mensen met griepklachten neemt iets toe

Het aantal mensen dat zich met griepklachten bij de huisarts meldt is afgelopen week iets toegenomen, laat onderzoeksinstituut Nivel weten. Vorige week kwamen er per 100.000 mensen 48 bij de huisarts met klachten die kunnen duiden op de griep. De week daarvoor ging het nog om 38 op de 100.000 mensen.

De cijfers blijven voor de vijfde week achtereen wel onder de zogenoemde ‘epidemische grens’ van 58 op de 100.000 mensen. Als er per week meer patiënten bij de huisarts komen met griepachtige klachten, dan spreekt het Nivel van een griepepidemie. Andersom geldt in principe: als het aantal enkele weken achter elkaar onder die grens blijft, is de epidemie voorbij.

Maar sinds de coronapandemie is het lastiger geworden om een griepepidemie zomaar ‘voorbij’ te verklaren, legt onderzoeker Mariëtte Hooiveld van het Nivel uit. De informatie die huisartsen over de griep aanleveren is sinds de coronapandemie een stuk uitgebreider geworden. Zo nemen veel meer huisartsen monsters af bij mensen die hen bezoeken met griepklachten. De hoeveelheid griepvirus die in die monsters wordt teruggevonden is op dit moment nog steeds hoog. Daarom blijft onder meer het Nivel de ontwikkelingen rond het virus “goed in de gaten” houden en is de epidemie nog niet officieel over.

Voor het feit dat er veel influenza in de monsters wordt teruggevonden zijn volgens Hooiveld meerdere verklaringen. Patiënten die zich met klachten bij de huisarts melden kunnen ook andere luchtwegvirussen bij zich dragen, zoals het RS-virus of het rhinovirus. Maar die virussen gaan op dit moment volgens de onderzoeker nog maar weinig rond en dat maakt de kans “gewoon groot” dat iemand die zich met klachten meldt bij de huisarts griep heeft. Het zou, gezien de oplopende aantallen van vorige week, overigens ook zomaar zo kunnen zijn dat er een “tweede griepgolf” op komst is, zegt Hooiveld.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen loopt wel weer op, met name onder ouderen, meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag. Ook het aantal mensen dat met dat virus in het ziekenhuis is opgenomen, neemt toe.