Nederlandse uitgever past boeken Dahl voorlopig niet aan

De Fontein, de uitgever van de Nederlandse vertalingen van het werk van Roald Dahl, gaat de boeken voorlopig niet aanpassen. Dat heeft directeur Joris van de Leur woensdag bevestigd na berichtgeving van NU.nl.

Van de Leur heeft contact gehad met uitgeverij Puffin, die de Engelstalige boeken uitgeeft. Puffin maakte eerder deze week bekend bepaalde “beledigende” termen en zinnen aan te passen of te voorzien van extra uitleg.

“We hebben contact gehad met Puffin en de aanpassingen zijn in eerste instantie alleen bedoeld voor de Engelstalige markt”, legt Van de Leur uit. “Puffin gaat uitgebreid evalueren hoe de aanpassingen bevallen en gaat daarna in gesprek met de tientallen andere licentiehouders.” Het is dus niet zeker dat de Nederlandse boeken niet worden aangepast. Maar Van de Leur kan niet zeggen op welke termijn hierover definitief wordt besloten.

De Britse uitgeverij Puffin heeft honderden passages gewijzigd zodat “iedereen kan genieten” van het werk van Dahl. Zo is een personage in Charlie and the Chocolate Factory niet langer “dik” maar “enorm”, zijn Oempa Loempa’s in datzelfde boek genderneutraal en wordt in The Twits de vrouwelijke hoofdpersoon niet meer omschreven als “lelijk”.