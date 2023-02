Expert over toename aantal coronapatiënten: virus heeft vrij spel

We kunnen coronagolven blijven verwachten, zegt epidemioloog Amrish Baidjoe. Het virus heeft in Nederland namelijk “vrij spel”. Baidjoe reageert op het stijgende aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldde deze week dat de verpleegafdelingen naar verwachting over twee weken zo’n 800 patiënten met corona behandelen. Begin deze maand lagen er nog minder dan 300 positief geteste mensen.

Voor het feit dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen nu oploopt zijn verschillende verklaringen, zegt Baidjoe. Zo neemt de bescherming van de herhaalprikken die afgelopen najaar zijn gezet af. Ook zijn er tijdens de afgelopen coronagolf dit najaar mensen door besmetting immuun geraakt, maar die bescherming neemt eveneens met de tijd af. Daarnaast lijkt een van de nieuwe virusvarianten die rondgaan immuniteit beter te omzeilen, waardoor toch weer meer mensen ziek worden.

Wat niet meehelpt is dat in Nederland vrijwel geen coronamaatregelen meer van kracht zijn. Daardoor zullen coronagolven blijven komen en gaan, stelt Baidjoe. Zelf woont de epidemioloog, die verbonden is aan onder meer Artsen Zonder Grenzen, in Luxemburg. Wie in dat land naar de huisarts gaat, moet daar volgens Baidjoe veelal een mondkapje opzetten. Ook in Nederland zijn zulke maatregelen in de wintermaanden een goed idee, zegt hij. “Bijvoorbeeld zo’n mondkapje dragen binnen bij zorginstellingen, om kwetsbare mensen te beschermen.”

Want vooral mensen met een zwak immuunsysteem worden momenteel nog zo ziek van corona dat ze in het ziekenhuis belanden, zegt Baidjoe. De cijfers zijn niet meer zo hoog als tijdens eerdere fases van de pandemie, toen een breder deel van de bevolking vanwege corona naar het ziekenhuis moest. Maar de zorg heeft het voortdurend erg druk. “Ze krijgen zo niet echt een rustmoment.”