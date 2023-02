Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt naar bijna 600

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is donderdag opgelopen tot 584. Dat is het hoogste aantal sinds 10 januari, ruim een maand geleden.

Vooral op de verpleegafdelingen wordt het steeds drukker. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) houdt er rekening mee dat de verpleegafdelingen over twee weken zo’n 800 patiënten onder hun hoede hebben.

In de afgelopen dag hebben ziekenhuizen 126 mensen met corona nieuw binnen zien komen. Over de afgelopen zeven werkdagen zijn 104 mensen per dag opgenomen. Dat gemiddelde komt voor het eerst sinds 13 januari boven de 100 uit.

Carnaval kan nog geen effect op de ziekenhuisopnames hebben. Mensen die tijdens de feesten afgelopen weekeinde besmet zijn geraakt, krijgen op zijn vroegst eind deze week de eerste klachten. Bovendien begon de toename al ruim voor carnaval.