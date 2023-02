Froukje, Tabitha en MEAU zijn Ambassadeurs van de Vrijheid

Froukje, Tabitha en MEAU zijn dit jaar de Ambassadeurs van de Vrijheid. De drie zangeressen treden op 5 mei op de diverse bevrijdingsfestivals op en worden dan traditiegetrouw per helikopter door het land gevlogen. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei bekendgemaakt.

De artiesten bereiden zich in aanloop naar Bevrijdingsdag voor op hun rol. Zo gaat Froukje op pad met de Oekraïense artiest Roxolana, waarbij de zangeres erachter wil komen hoe het is om je muzikale dromen na te jagen in beperkte vrijheid. Tabitha gaat op zoek naar haar roots en MEAU verdiept zich in de rechten van vrouwen.

Woensdag werd bekend dat het Bevrijdingsfestival in Utrecht dit jaar niet doorgaat, dat is voor het eerst in dertig jaar. Hoewel ook andere festivals moeite hebben met hun begrotingen kunnen die wel doorgaan. Het Nationaal Comité zegt samen met verschillende financiers te werken aan het toekomstbestendig en financieel gezond maken van de evenementen.