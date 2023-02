Ruim 5000 vrijwilligers Rode Kruis helpen Oekraïense vluchtelingen

Ruim 5000 vrijwilligers van het Rode Kruis hebben afgelopen jaar in Nederland vluchtelingen uit Oekraïne geholpen. Ze leverden onder meer hulpgoederen, boden een luisterend oor en coördineerden diverse opvanglocaties. Volgens de organisatie blijft hulp nodig nu de oorlog na een jaar nog altijd voortduurt.

De vrijwilligers van het Rode Kruis stonden klaar toen mensen na de inval van Rusland op de vlucht sloegen. “Het afgelopen jaar heeft het Rode Kruis mensen geholpen op 151 locaties”, meldt de organisatie. Naast de zorg voor goede opvang en het verstrekken van informatie, werd ook EHBO verleend als dat nodig was en vervoer geregeld naar de opvanglocaties. Verder werden mensen geholpen met het herstellen van het contact met familieleden.

Onder de noemer RefugeeHomeNL, waarbij het Rode Kruis samenwerkt met het Leger des Heils, VluchtelingenWerk Nederland en Takecarebnb, kregen 3236 vluchtelingen onderdak bij gastgezinnen. Op dit moment zijn er volgens de organisatie nog hulpverleners actief op achttien opvanglocaties.

Naar de speciale telefonische hulplijn van het Rode Kruis is tot nu toe meer dan 4100 keer gebeld en via WhatsApp wisten ruim 14.000 mensen de organisatie te vinden. Zo leven er onder meer vragen over opvang, het verkrijgen van de juiste documenten, medische hulp en werk. Ook zijn de zogenoemde humanitaire servicepunten in Amsterdam, Utrecht en Ter Apel nog open. Hier kunnen vluchtelingen eveneens terecht voor eerste hulp en informatie.

Via Giro555 is er het afgelopen jaar geld ingezameld voor Oekraïne. Volgende week komt er een rapport uit van Giro555 waarin meer staat over de hulpverlening van de aangesloten organisaties, waar ook het Rode Kruis bij betrokken is.