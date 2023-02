Bijna miljoen kijkers voor start docureeks André Kuipers

De eerste aflevering van de zesdelige documentaireserie Ruimteschip Aarde van astronaut André Kuipers heeft woensdag 989.000 kijkers getrokken. Het programma, dat werd uitgezonden op NPO 1, was daarmee de best bekeken titel op primetime, meldt de Stichting KijkOnderzoek.

In Ruimteschip Aarde tonen Kuipers en andere natuurkenners de kwetsbaarheden en schoonheid van de aarde. Daarin zijn ook nooit eerder vertoonde beelden van ESA/NASA en ruimtestation ISS te zien. De documentaire moest eigenlijk vorige week al beginnen maar werd uitgesteld vanwege de tv-actie voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

Na Ruimteschip Aarde was Married at First Sight op RTL 4 het populairst met 895.000 kijkers. SBS6 scoorde met Je Huis Op Orde 674.000 kijkers en naar Gort over de Grens op NPO 2 keken 654.000 mensen.

Tijdens het tweede deel van de avond stemden de meeste mensen hun tv eveneens af op NPO 1. Spoorloos trok iets meer dan een miljoen kijkers en De Avondshow met Arjen Lubach bereikte daarna 939.000 kijkers. Op SBS6 was Vandaag Inside goed voor 770.000 kijkers en naar Jinek (RTL 4) keken 634.000 mensen.