Oekraïners lopen Walk of Hope naar Jaarbeurs in Utrecht

Vanaf het Centraal Station in Utrecht zijn tientallen Oekraïners begonnen aan de Walk of Hope naar de Jaarbeurs. De wandeling vormt de opening van een herdenking vanwege de Russische inval in Oekraïne, precies een jaar geleden.

Initiatiefnemer Anna Bieliaieva kreeg tijdens de wandeling gezelschap van burgemeester Sharon Dijksma en minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

Meerdere mensen hebben de Oekraïense vlag om zich heen geslagen.

Het afgelopen jaar legden duizenden Oekraïners de route tussen het Centraal Station en de Jaarbeurs af als eindpunt van hun vlucht. In de Jaarbeurs is een regionaal opvangpunt van waaruit mensen een opvangplek voor langere tijd toegewezen krijgen.

Na de Walk of Hope wordt in hal 1 van de Jaarbeurs stilgestaan bij een jaar oorlog in Oekraïne. Er zijn onder meer videoboodschappen van president Volodimir Zelenski van Oekraïne en premier Mark Rutte.