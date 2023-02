Drukte op wegen richting wintersportgebieden neemt toe

Het wordt drukker op buitenlandse wegen richting wintersportgebieden. Ook terugkerende wintersporters hebben te maken met vertragingen. Automobilisten moeten rekening houden met een vertraging zo’n 30 minuten en tot anderhalf uur, zegt de ANWB zaterdag.

De verkeersdienst meldt dat er vooral vertraging is in het zuiden van Duitsland bij M√ľnchen, van en naar skigebieden in het het noorden van Oostenrijk en in Frankrijk tussen Parijs en Lyon.

Eerder meldde de ANWB het meeste oponthoud te verwachten op de wegen in de buurt van de skigebieden, omdat dat vaak kleinere wegen zijn die niet gemaakt zijn voor zoveel verkeer.

De regio’s Noord en Midden hebben sinds zaterdag voorjaarsvakantie. Voor de regio Zuid zit de vakantie er alweer bijna op.