Mia Nicolai en Dion Cooper met ballad naar songfestival

Mia Nicolai en Dion Cooper hebben woensdagavond hun songfestivalnummer Burning Daylight gepresenteerd in Remastered Experience in Rotterdam. Het duo doet in mei namens Nederland met een ballad mee aan het Eurovisie Songfestival in Liverpool.

Burning Daylight gaat over “vallen, fouten maken en dan weer opstaan”, vertelt Cooper in een minidocumentaire over het ontstaan van het nummer. “Dat je leert van die fouten, van je verleden, dat je dingen achter je kunt laten zodat je een betere versie van jezelf kan worden. Maar het gaat ook over accepteren dat we allemaal menselijk zijn, pijn ervaren en dat we daar doorheen moeten.”

Het nummer is mede geschreven door songfestivalwinnaar Duncan Laurence en diens verloofde Jordan Garfield. Het viertal raakte na het zien van een documentaire over zanger Shawn Mendes geïnspireerd en dat leidde uiteindelijk tot Burning Daylight. Toen Laurence en Garfield enkele maanden later samen op vakantie waren ontstond het idee om het lied in te sturen voor het songfestival.

Het 67e songfestival is van 9 tot 13 mei. Nicolai en Cooper strijden in de eerste halve finale om een van de tien finaleplekken.