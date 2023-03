Mensen hebben in de winter meer slaap nodig

Februari is nog altijd een gekke wintermaand. Aan de ene kant worden de dagen weer langer, maar de temperatuur schommelt nog van vriezen tot twaalf graden boven nul. Wanneer ’s ochtends de wekker gaat merken veel mensen dat de nachtrust niet voldoende was. Moe begint men dan aan de nieuwe dag. Het is een bekend fenomeen in de winter.

Afgelopen week publiceerde BNN/VARA een onderzoek waarin wetenschappers hebben aangetoond dat mensen in de winter inderdaad meer slaap nodig hebben dan in de zomer. Uit de resultaten van de driehonderd proefpersonen bleek bijvoorbeeld dat de REM-slaap, de diepe slaap, toch echt een halfuur langer duurde. De onderzoekers stippen aan dat mensen juist in februari en maart gaan voelen dat de energie op is. Zij raden dan ook aan om eerder naar bed te gaan.

Gebrek aan slaapgenot

Een belangrijke oorzaak dat men vaak niet volledig uitrust tijdens het slapen, is het versleten, oude en soms haast antieke materiaal dat men gebruikt. Doorgezakte matrassen, slappe kussens en wiebelende en krakende bedden die haast meer doen denken aan de houten bedstee dan een modern bed. Dat terwijl op meerdere gebieden is gebleken dat slapen goed is voor de gezondheid. Een goed bed is dan ook van belang.

Beter slapen

Relatief goedkoop en daarmee veelgebruikt is de simpele lattenbodem. Deze bedden hebben veelal een lage instap en zeker met een goedkoop matras zorgt dit bij veel mensen voor rugklachten. Een bed met hogere instap is de boxspring. Dit type bed is erg populair en betekent letterlijk ‘box met veren’. Doordat deze bedden hoger zijn dan andere bedden is de instap gemakkelijk en met een goed stevig matras en daarbovenop een topper is slapen geen probleem meer.

Bovendien kan men een boxspring goed zelf samenstellen. Door verschillende matrassen en toppers is dit type bed dan ook geschikt voor iedereen. Daar komt dan ten slotte ook nog eens bij dat boxsprings stil zijn en dat gekraak en gepiep daarmee verleden tijd zijn.

Hoogste kwaliteit

Om uitgerust wakker te worden kan het dus geen kwaad om rond te kijken naar een beter bed. Er zijn een tal van aanbieders actief en sommigen gaan prat op innovatie, afwerking en comfort. Zo is Beka bedden bijvoorbeeld van mening dat iedereen zichzelf de perfecte slaapplek zou moeten gunnen. Het Belgische bedrijf in bedden en matrassen streeft al sinds 1935 die perfectie na met hun boxsprings en matrassen. Voor de slechte slapers is het dan ook geen gek idee ook eens werk te maken van die perfecte slaapplek. Zeker voor de komende maanden. Februari en maart worden volgens de onderzoekers die BNN/VARA noemt immers maanden waarin men de slaap hard nodig gaat hebben.