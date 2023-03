Deel buit roof kunstbeurs TEFAF teruggegevonden

De politie heeft een van de sieraden teruggevonden die vorig jaar werden buitgemaakt bij een gewapende overval tijdens de kunst- en antiekbeurs TEFAF in Maastricht. Dat melden politie en TEFAF-directeur Bart Drenth. Hij is er “buitengewoon blij mee”.

Het lijkt er volgens de politie op dat de verdachten van de roof afkomstig zijn uit de Balkan. Een opsporingsteam van zo’n twintig rechercheurs werkt in deze zaak samen met onder meer Interpol en Europol. “Wij hebben er nog steeds alle vertrouwen in dat deze zaak opgelost kan worden en de verdachten zullen worden aangehouden en vervolgd”, aldus de onderzoeksleider.

Het gevonden juweel is niet de zeer kostbare ‘gele diamant’, het miljoenen kostende pronkstuk van de buitgemaakte spullen. “Maar met het aantreffen van dit sieraad kan het onderzoeksteam weer een grote stap in het onderzoek zetten”, zegt de politie. Waar het gevonden juweel werd aangetroffen, is niet bekendgemaakt. Aanhoudingen zijn niet verricht, maar er zijn nu dus wel duidelijk verdachten. Het onderzoek richt zich nu op een specifieke groep verdachten uit de Balkan. “Dat is voor ons een belangrijk aanknopingspunt” licht de onderzoeksleider toe.

Op 11 maart gaat de komende TEFAF open voor publiek. Vorig jaar was de beurs bij uitzondering in juni.