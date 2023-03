Nog onduidelijk wat staking ziekenhuizen betekent voor patiënten

Ziekenhuizen kunnen patiënten op dit moment nog geen duidelijkheid geven over de gevolgen van de staking op 16 maart. Op die dag zal personeel in tientallen ziekenhuizen zorg verlenen alsof het een zondag is. Dat betekent dat in principe alleen acute zorg doorgaat en geplande operaties en afspraken vervallen.

Wat dat betekent voor mensen die op 16 maart een ingreep hebben afgesproken, valt volgens meerdere ziekenhuizen nog niet te zeggen. “We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt of uw afspraak doorgaat op 16 maart”, schrijft het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven aan patiënten. “Alleen op de afdelingen die uiteindelijk deelnemen aan de actie, zullen afspraken worden verzet. We weten op dit moment dus nog niet welke afdelingen meedoen met de staking.” Zodra dat wel bekend is, krijgen mensen van het ziekenhuis te horen of hun operatie of behandeling wordt verzet. Wanneer mensen meer informatie krijgen, is op dit moment onduidelijk.

De Noordwest Ziekenhuisgroep in Noord-Holland laat weten komende maandag met de vakbonden om de tafel te gaan over de staking. “Hoort u niets van het ziekenhuis, dan gaat uw afspraak gewoon door”, valt op de website te lezen. Ook andere ziekenhuizen melden dat er een overleg met de actievoerders gepland staat en dat patiënten daarna mogelijk meer horen.

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht zet eveneens nog “op een rij welke zorg doorgaat op 16 maart en welke niet”. Uiterlijk 10 maart komt er meer informatie op de website van het ziekenhuis. Wie twijfelt of een spreekuur, onderzoek of ingreep doorgaat, kan vanaf maandag 13 maart zelf bellen naar de afdeling, zegt het ziekenhuis. Ook de ziekenhuisleiding van het Albert Schweitzer “staat in nauw overleg met het actiecomité” dat de staking daar organiseert. Het Isala ziekenhuis in Zwolle en Meppel laat nog weten dat de zorg voor patiënten die al zijn opgenomen, “uiteraard” gewoon doorgaat.

Het ziekenhuispersoneel staakt om een betere cao af te dwingen. De ziekenhuizen hebben een gespreide loonsverhoging geboden: 5 procent nu, nog eens 5 procent aan het einde van het jaar en 3 procent in 2024. De vakbonden willen dat de lonen dit jaar met 10 procent en nog eens 100 euro bruto per maand omhooggaan. Verder willen de bonden onder meer betere afspraken over werktijden en roosters