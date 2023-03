Wolf doodgereden op A2 bij Vught

Een wolf is vrijdagmorgen doodgereden op de snelweg A2 bij Vught. Het dode dier is opgehaald voor nader onderzoek naar de exacte doodsoorzaak en de herkomst, aldus een woordvoerder van BIJ12, de organisatie die voor de provincies wolvenzaken afhandelt.

Voorbijgangers zagen het dode dier liggen in de middenberm van de snelweg richting Den Bosch. Zij waarschuwden de politie en Rijkswaterstaat. Deze diensten hebben BIJ12 ingeschakeld, want dat gebeurt altijd bij de vondst van een dode wolf. De Wageningen Universiteit en een onderzoekslaboratorium van de Universiteit Utrecht kijken wat er precies is gebeurd.

De wolf bij Vught is voor zover bekend het derde roofdier dat dit jaar is omgekomen in het verkeer. Eerder sneuvelden wolven bij Beesd (Gelderland) en Hoogersmilde (Drenthe). In deze tijd van het jaar doorkruisen veel jonge wolven het land op zoek naar een eigen territorium. In de buurt van Vught en Beesd zit geen wolvenroedel.