Drietal vast voor neersteken man in azc Den Helder

De politie heeft in Den Helder (Noord-Holland) donderdag drie mannen aangehouden vanwege een steekpartij in een asielzoekerscentrum. Daarbij raakte een 35-jarige bewoner gewond, meldde de politie vrijdag. De verdachten zijn een 22-jarige man uit Den Helder, een 30-jarige man uit Almere en een 31-jarige man uit Leiden.

Het incident was aan de Burgemeester Ritmeesterweg rond 17.30 uur in de kamer van het slachtoffer toen hij lag te slapen. Daar stak een van de drie verdachten de man meerdere keren. Na de steekpartij is het drietal gevlucht. De politie heeft ze later in de omgeving van station Den Helder-Zuid aangehouden.

De drie mannen zitten vast. De politie kon nog niets zeggen over de achtergrond van de zaak. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.