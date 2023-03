Oud-voorzitter ACP in beroep om groen licht rechter voor ontslag

Oud-voorzitter van politievakbond ACP Gerrit van de Kamp tekent beroep aan tegen de uitspraak van de kantonrechter in Amersfoort eerder deze week. Zijn advocaat bevestigde vrijdag berichtgeving daarover van het AD. De kantonrechter oordeelde maandag dat Van de Kamp wegens grensoverschrijdend gedrag ontslagen mag worden. “De uitspraak is zo onbegrijpelijk dat in beroep gaan de enige keuze is”, zegt advocaat Jan Versteegh vrijdag.

De uitspraak werd donderdag gepubliceerd. Volgens de kantonrechter heeft Van de Kamp zich “ernstig verwijtbaar gedragen”. De oud-voorzitter legde half februari vorig jaar zijn werk neer na anonieme meldingen over vermeend grensoverschrijdend gedrag. In maart hervatte hij zijn werk als voorzitter van de ACP. Uit onderzoek zou toen niet zijn gebleken dat hij zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Een maand later legde hij om gezondheidsredenen zijn voorzitterschap neer.

Tijdens een algemene ledenvergadering werd op basis van nieuwe informatie besloten hernieuwd onderzoek te doen door een extern bureau. Dat onderzoek wees volgens de bond onder meer uit dat Van de Kamp grensoverschrijdend en seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoonde.

In het vonnis verwijst de rechter naar diverse WhatsApp-berichten tussen Van de Kamp en een ACP-medewerkster die over hem had geklaagd. Daarin vraagt Van de Kamp onder meer meerdere keren om knuffels, begint hij over wereldzoendag, zegt hij meerdere malen dat hij haar mist, vraagt hij haar om een rode jurk met pumps te dragen, noemt hij haar verschillende keren “schatje”, zegt hij dat haar haar zo mooi lang is en dat ze alleen met zijn toestemming naar de kapper mag en stuurt hij haar emoticons van kusjes, hartjes en rozen.

De kantonrechter vindt die berichten “binnen een professionele organisatie” ongepast en ontoelaatbaar, zeker ook vanwege zijn functie als voorzitter. “Daarin diende hij juist voorbeeldgedrag te vertonen”, aldus de kantonrechter. Ook hebben verschillende mensen aangegeven de stijl van leidinggeven van Van de Kamp als dominant en intimiderend te hebben ervaren.

De rechter noemt het gedrag van Van de Kamp zodanig verwijtbaar, dat dit ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. De rechter heeft de arbeidsovereenkomst van Van de Kamp dan ook ontbonden en heeft ook geoordeeld dat hij geen vergoedingen, zoals een zogenoemde transitievergoeding, krijgt.