Meer zelfstandige stemlocaties voor blinden en slechtzienden

De komende Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen kunnen mensen met een visuele beperking hun stem zelfstandig uitbrengen in 95 gemeenten op een of meerdere stemlocaties. Dat zijn vijftien gemeenten meer dan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar, aldus een medewerker van Koninklijke Visio, het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. “Het is mooi nieuws, maar het liefst hebben we dat in elke gemeente mensen met een visuele beperking zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen”, aldus de medewerker.

Op de tientallen stemlocaties kunnen visueel beperkten zelfstandig stemmen met hulpmiddelen, zoals een zogeheten stemmal. Dat is een mal met voelbare cijfers en braille waar het stembiljet door medewerkers van het stembureau in wordt gelegd. Via een zogenoemde soundbox met koptelefoon krijgt de kiezer te horen welke partijen en kandidaten op de lijsten staan. Die kan de kiezer dan opzoeken door de gaatjes in de mal te tellen. Meerdere gemeenten bieden mensen de mogelijkheid om voor de verkiezingen te oefenen met de stemmal, zoals 9 maart in Venlo en in Sittard-Geleen.

Verder zijn op sommige locaties de gleuven waar stembiljetten in moeten omlijnd met felgekleurde tape, zodat ze beter te zien zijn voor slechtzienden en is er duidelijke bewegwijzering op de grond. Voor blinden en slechtzienden in Sittard-Geleen is op 15 maart een speciale stemtaxi voor mensen die niet zelfstandig naar het stembureau kunnen komen. “Die haalt en brengt ze gratis naar het inclusieve stembureau. Uniek voor Limburg”, aldus de medewerker.

Visio heeft zich samen met de Oogvereniging, de MaculaVereniging, het ministerie van Binnenlandse Zaken, Bartiméus, de organisatie voor mensen die slechtziend of blind zijn, en de Robert Coppes Stichting, die mensen ondersteunt die slechtziend of blind zijn, ingezet voor meer toegankelijke stemlocaties. Visio schat in dat ruim 300.000 stemgerechtigden in Nederland een visuele beperking hebben, waarvan 15.000 mensen helemaal blind zijn.