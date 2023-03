Veel diergeneesmiddelen in gezuiverd water Friesland

In gezuiverd water van tien rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) in Friesland zijn hoge concentraties van diergeneesmiddelen als fipronil, imidacloprid en diazinon aangetroffen. Deze middelen zijn al jaren verboden als bestrijdingsmiddel in de landbouw, maar komen nog wel voor in onder andere vlooienbanden en mierenlokdozen, zegt Wetterskip Fryslân. Het waterschap gaat nader onderzoek doen bij de rwzi’s waar de meeste verboden middelen in het water werden gevonden.

Het schap nam anderhalf jaar lang monsters van gezuiverd water bij tien rwzi’s in de provincie. Het is bekend dat rwzi’s niet alle vervuiling uit het afvalwater kunnen halen. Resten van menselijke geneesmiddelen zoals oxazepam en diclofenac worden overal nog te vaak gevonden. De medische sector en de waterbeheerders zijn een campagne begonnen tegen het lozen van deze stoffen. In Friesland blijkt nu dat ook diergeneesmiddelen in het water blijven zitten. Imidacloprid kan desastreus zijn voor bijen. Fipronil kan voor schade aan lever en nieren zorgen.

Wetterskip Fryslân zocht naar 300 chemische stoffen die niet in zuiver water thuishoren. Daarvan zijn er 174 gevonden, aldus het schap. Zestig stoffen zaten in meer dan de helft van de monsters. De verboden bestrijdingsmiddelen werden volgens het schap continu gevonden. De gevonden stoffen en de wisselwerking tussen die stoffen zorgen voor een “chronische toxische druk” op het waterleven, zegt het waterschap.

Bij Heerenveen, Franeker, Burdaard en Wolvega werden de meeste verontreinigingen gevonden en daar volgt nader onderzoek. Omdat het schap geschrokken is van de totale hoeveelheid gevonden chemische stoffen volgt nu ook onderzoek bij de rwzi’s die eerder buiten beeld waren gebleven.