ECDC schrapt omikron van lijst met zorgelijke varianten

De omikronvarianten BA.2, BA.4 en BA.5 worden niet langer aangemerkt als zogenoemde ‘variants of concern’, meldt de Europese gezondheidsdienst ECDC. Die subvarianten van het coronavirus gaan namelijk niet meer rond op het continent, zo stelt het instituut. Door het besluit gaan er officieel geen coronavarianten meer rond waar grote bezorgdheid over bestaat.

Als een variant extra besmettelijk of schadelijk is wordt die aangemerkt als ‘variant of concern’ (VOC). Het feit dat er geen coronavarianten meer op die lijst staan, past volgens het ECDC bij de “stabiele epidemiologische situatie” in Europa op dit moment.

Op dit moment gaan er allerlei verschillende subvarianten van omikron rond, waaronder afstammelingen van BA.2 en BA.5. De belangrijkste subvarianten staan nog wel op twee andere lijstjes van het ECDC, wat wil zeggen dat het instituut deze varianten goed in de gaten blijft houden. Verder benadrukt het instituut dat een en ander niet betekent dat corona geen bedreiging meer vormt. Er kunnen namelijk altijd nieuwe – schadelijker – varianten van het virus opduiken.