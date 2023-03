Een vliegtuig dat zondagmiddag is geland op vliegveld Eindhoven heeft een klapband. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn er 180 passagiers aan boord van het toestel. De hulpdiensten zijn uitgerukt, maar het is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. “We weten wel dat er geen brand is”, aldus de woordvoerder.