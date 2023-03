Greenpeace plakt posters op Rabobanken wegens stikstofcrisis

“Laat Rabobank betalen voor de stikstofcrisis”, stelt Greenpeace. Die boodschap heeft de milieuorganisatie in de nacht van zondag op maandag met posters op ruim honderd Rabobank-filialen in heel Nederland geplakt. Maandagochtend demonstreren de activisten bovendien bij het hoofdkantoor van de bank in Utrecht.

Greenpeace wil dat Rabobank meebetaalt aan het herstellen van schade die is ontstaan door de stikstofcrisis. De bank is de grootste geldverstrekker voor boeren in Nederland. Jarenlang is daarbij ingezet op schaalvergroting: steeds grotere en intensievere veehouderij. “Met de kennis van nu zou je in het verleden echt anders handelen”, gaf de bank in juli vorig jaar toe aan dagblad Trouw.

Volgens Greenpeace is bij de plakactie niemand aangehouden. Wel zijn de gegevens van een aantal activisten genoteerd toen ze staande werden gehouden door de politie, meldt de milieuorganisatie. Op vijf plekken waar de activisten posters wilden ophangen waren politie of beveiligers in de buurt. Daarom werd daar van plakken afgezien.

Bij de demonstratie maandagmorgen verwacht Greenpeace ongeveer honderd actievoerders.

In december heeft de rechtbank Midden-Nederland zestien actievoerders van Extinction Rebellion schuldig bevonden, omdat zij posters hadden geplakt op het hoofdkantoor Rabobank. Daardoor waren tijdelijk de ramen en deuren onbruikbaar. De activisten hebben inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht van Rabobank, aldus de rechter. Maar omdat de schade klein bleef en omdat het politieoptreden “fors” was, heeft de rechter de activisten geen straf opgelegd.