Proef met toezichtteam tegen overlast rond azc in Budel

Er komt een speciaal team van toezichthouders om te overlast in en rond het asielzoekerscentrum in Budel tegen te gaan. Het gaat om een proef van tien maanden, zo heeft staatssecretaris Eric van der Burg aangekondigd. Er is al lange tijd veel te doen om de overlast door asielzoekers in Budel. “Deze groep verpest het voor de rest en ondermijnt het draagvlak van opvang voor mensen die vluchten voor oorlog of vervolging”, zegt het ministerie.

“Voor mensen die onze bescherming vragen, maar vervolgens onze gastvrijheid misbruiken heb ik geen enkel begrip. De groep asielzoekers die overlast veroorzaken is weliswaar klein, maar de impact bij degene die het overkomt is enorm”, zegt Van der Burg. De toezichthouders gaan in eerste instantie alleen op werkdagen aan de slag, maar het ministerie zegt dat ze eventueel ook op andere dagen ingeroosterd kunnen worden, als dat beter is. In Ter Apel is al ervaring opgedaan met een vergelijkbaar team.

Vorige maand kondigde busvervoerder Hermes vanwege de overlast voor onbepaalde tijd niet meer bij het azc in Budel te stoppen. Volgens het ministerie probeert het team “nauw en frequent” contact te onderhouden met onder meer de omwonenden en de politie, maar ook winkeliers en vervoerders. Het team wordt betaald uit de 45 miljoen euro die eerder is aangekondigd voor de bestrijding van overlast en misdaad door asielzoekers.