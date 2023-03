Nareizigers niet meer naar Ter Apel maar naar Zevenaar

Alle nareizende gezinsleden van asielzoekers met een status in Nederland moeten zich vanaf maandag melden bij het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND in Zevenaar. Daarvoor is gekozen om het overbelaste aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Daar komen wekelijks twee- tot driehonderd nareizigers aan, aldus de IND.

De nareizigers worden door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opgevangen in drie hotels in Zevenaar. Daar verblijven ze tot de procedure bij de IND klaar is. Het COA wil in de gemeente Noordoostpolder een centrum voor nareizigers inrichten, maar de gemeente heeft daar nog steeds geen geschikte locatie voor gevonden. Zolang het centrum voor nareizigers er nog niet is, vertrekken de gezinsleden nadat hun procedure klaar is van Zevenaar naar een andere asielopvang in Nederland of naar familieleden die ruimte hebben.

Gezinsleden van statushouders kunnen een inreisvisum voor Nederland krijgen. Zodra ze zich melden bij de IND in Zevenaar krijgen ze een verblijfsdocument. Daarna volgt inschrijving in de Basis Registratie Personen. Vervolgens kunnen de nareizigers naar een ander adres vertrekken. De IND heeft al sinds 2021 proefgedraaid met opvang van nareizigers in Zevenaar, aldus de dienst.