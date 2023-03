VVD wil dat boeren tegen drugscriminelen worden beschermd

De overheid moet boeren beter beschermen tegen drugscriminelen en ondermijnende activiteiten, vindt de VVD. De partij wil criminelen afschrikken door onder meer te eisen dat de huur van bijvoorbeeld leegstaande stallen niet meer contant mag worden betaald. Agrariƫrs moeten daarnaast altijd toegang houden tot ruimtes die ze verhuren, deze vier keer per jaar controleren en misstanden direct melden.

De Brabantse gemeenten Meierijstad, Boekel en Bernheze zijn hier al druk mee bezig en werken daarin samen met het Openbaar Ministerie, de politie en land- en tuinbouworganisatie ZLTO. Om te voorkomen dat de drugscriminelen naar andere gemeenten of provincies uitwijken, moet dit in alle provincies worden geregeld, wil de VVD. Dit vraagt volgens de liberalen om inzet van gemeenten en provincies alsook om aanpassing van hun vergunningverlening.

De VVD ziet steeds vaker dat de onderwereld criminele activiteiten op het platteland ontplooit, vaak zonder dat de boeren daar weet van hebben. De liberalen vinden het onacceptabel dat het platteland wordt misbruikt als dekmantel voor crimineel wangedrag en ondermijning.

“We moeten ervoor waken dat nietsontziende drugscriminelen hun voet tussen de deur krijgen op het platteland en daarbij de veiligheid bedreigen”, zegt VVD-Kamerlid Ingrid Michon. “We weten allang dat de georganiseerde drugscriminaliteit ook actief is in het buitengebied. Ze wanen zich daar onzichtbaar. De politie kan dit niet alleen. De weerbaarheid van de boeren is essentieel.”

“Het platteland moet leefbaar, veilig en vitaal blijven”, benadrukt haar VVD-collega Thom van Campen. “De komende jaren investeert het kabinet miljarden in de verduurzaming van de agrarische sector en de versterking van het platteland. Die aanpak biedt grote kansen, maar er zijn ook risico’s.” Van Campen spreekt vaak boeren “die zich zorgen maken over wat dit betekent voor de toekomst van hun leefomgeving.”