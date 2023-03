Van der Wal denkt dat ook nieuwe colleges stikstofbeleid steunen

Hoewel partijen die zich tegen haar stikstofbeleid keren het goed doen in de peilingen, verwacht minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) dat ook de nieuwe colleges in de provincies straks allemaal haar beleid zullen steunen. Provincies komen er snel genoeg achter dat ze in een “economische lockdown” komen als ze de stikstofkraan niet dichtdraaien om de natuur te beschermen, aldus de minister.

In veel provincies is de kritische BoerBurgerBeweging (BBB) al enige tijd aan een opmars bezig in de peilingen. JA21 ziet evenmin iets in het stikstofbeleid en die nieuwkomer zal ook zetels bemachtigen in verschillende Provinciale Staten. Maar “ook daar verwacht ik uiteindelijk steun”, zegt Van der Wal. “Het zijn de provincies die vergunningen moeten verlenen voor al die ambities van die nieuwe colleges, zoals woningbouw, energietransitie. Dat kan alleen als je natuur op orde is.”

Hoe de stikstofplannen van de provincies eruitzien, zal deels afhankelijk zijn van de samenstellingen van de nieuwe Colleges van Gedeputeerde Staten. Dat is het dagelijkse bestuur van de provincies. Maar de gebiedsplannen om de stikstofuitstoot te verminderen moeten worden ingeleverd op 1 juli. Er is volgens Van der Wal wel “maatwerk te bieden: wat lever je dan precies in op 1 juli?” De plannen kunnen ook na die deadline nog worden aangepast.