Spreidingswet asielzoekers komt na verkiezingen

Het aangepaste voorstel voor de spreidingswet voor asielzoekers is nog niet af en wordt pas na de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd. “Jammer”, zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) voor het begin van de ministerraad.

Eerder deze week liet de staatssecretaris aan een ongeduldige Tweede Kamer weten dat het wetsvoorstel “zeker” in maart naar de Kamer gaat, maar dat hij er nog een aantal overleggen over moest voeren. Enkele Kamerleden hoopten dat de wet deze vrijdag door de ministerraad zou worden behandeld, al zagen ze het toen al somber in. Punt is dat “de Raad van State een pittig advies heeft neergelegd”, zei de staatssecretaris. “Dat is de reden waarom het langer duurt.” Hij benadrukte de wet wel echt nodig te hebben “omdat ik dan bij gemeenten de boer op kan.”

Medio oktober kwam Van der Burg met zijn plan om het aantal asielzoekers eerlijker over Nederland te verdelen. Met wortel en stok wil hij gemeenten verleiden en dwingen om (extra) asielzoekers op te nemen. De Raad van State oordeelde begin vorige maand uiterst kritisch op het wetsvoorstel, dat veel te ingewikkeld en daarmee nauwelijks uitvoerbaar zou zijn.

Van der Burg had de wet al op 1 januari willen invoeren.