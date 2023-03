Groep tractoren aan de kant gezet aan rand van Den Haag

Zo’n dertig tractoren zijn zaterdagochtend aan de kant gezet op de Tiber in Den Haag, in de buurt van industrieterrein Forepark aan de rand van de stad. Het gaat om een groep uit Nieuwleusen (Overijssel).

Volgens de groep zijn ze door politie van de weg geleid. De groep zegt hun tractoren niet te willen laten staan om verder te reizen met het openbaar vervoer. De gemeente staat tractoren zaterdag niet toe in de stad, daarom is een noodbevel uitgevaardigd. Bij de actie in het Zuiderpark mogen maximaal twee tractoren aanwezig zijn.

De groep was al eerder aangesproken door politie in het gebied van een andere politie-eenheid, meldt een woordvoerder van de Haagse politie. Ze legt uit dat de boeren met tractoren nogmaals worden aangesproken als ze “in beeld komen” bij hen. “We monitoren dat continu en zorgen dat dat gebeurt op een veilig plek.”