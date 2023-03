Boeren maken zich op voor demonstratie in Haags Zuiderpark

In het Haagse Zuiderpark verzamelen de eerste demonstranten zich voor het protest van Farmers Defence Force en Samen voor Nederland. Op het veld staan enkele tientallen mensen met omgekeerde Nederlandse vlaggen en hartjesballonnen. Tractoren zijn nog niet te zien. In het park mogen er maximaal twee staan, heeft de gemeente bepaald.

Het protest begint officieel rond 12.00 uur, maar de voorbereidingen zijn al volop bezig. Zo schalt er luide muziek door de enorme speakers en maken foodtrucks zich op voor de verkoop. Het terrein van de demonstratie is afgezet met hekken. De politie houdt van een afstand een oogje in het zeil.

Op het veld zijn teksten te zien als ‘Lokaal is het nieuwe normaal’, ‘Steun de boer, hoe dan ook’, ‘Stem ze weg’ en ‘Zet ze af’.

Farmers Defence Force (FDF) kondigde eerder “de grootste demonstratie ooit” aan en zei te hopen op 100.000 demonstranten. Volgens de gemeente heeft de actiegroep aangegeven dat er 25.000 mensen komen.

De protestactie is volgens FDF niet alleen om de boerenstandpunten naar voren te brengen over bijvoorbeeld het stikstofbeleid en de gedwongen uitkoop van boeren, maar ook om allerlei andere maatschappelijke problemen onder de aandacht te brengen zoals de toeslagenaffaire en de gascrisis in Groningen.

FDF protesteert zaterdag met Samen voor Nederland, een door zichzelf benoemde niet-politieke vrijheidsbeweging. Volgens de actiegroep spreken onder anderen PVV-leider Geert Wilders en Wybren van Haga (BVNL) tijdens de actie.