Gezin uit Raamsdonkveer omgekomen bij verkeersongeval A59

Vier leden van een gezin uit Raamsdonkveer zijn vrijdagavond omgekomen bij een verkeersongeval op de A59 bij Sprang-Capelle. Het gaat om een meisje van 10 jaar oud, een 13-jarige jongen en een man en een vrouw van 46 jaar oud.

Bij het ongeluk waren drie personenauto’s en een vrachtwagen betrokken. Bij het ongeval vloog één van de voertuigen in brand. Een 33-jarige man raakte lichtgewond, hij had volgens de politie te veel gedronken en drugs gebruikt. De politie onderzoekt nog in hoeverre hij betrokken was bij het veroorzaken van het ongeval.

De A59 werd zaterdagochtend rond 11.00 uur weer vrijgegeven. De weg was tussen Waalwijk en de afrit Dussen nog afgesloten voor politieonderzoek.